सोमैया विद्याविहारचा ८४वा स्थापना दिवस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः सोमैया विद्याविहारने आपला ८४वा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा केला. कार्यक्रमाला उदय कोटक (कोटक महिंद्रा बँक), सोमैया विद्याविहारचे अध्यक्ष समीर सोमैया, एच. एस. काहलोन, प्रा. अजय कपूर, डॉ. सतीश मोढ, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या ध्येयाने स्थापन झालेल्या या संस्थेने आज प्राथमिक ते उच्च शिक्षण, संशोधन आणि समाजाभिमुख उपक्रमांचा विस्तृत विस्तार साधला आहे. विशेषतः आदिवासी, ग्रामीण आणि पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात संस्थेची मोठी भूमिका आहे.
समीर सोमैया म्हणाले, ‘शंभर हातांनी कमवा आणि हजार हातांनी द्या’ या तत्त्वाचा अर्थ समाजासाठी संवेदनशील, परिवर्तन घडवणारे नागरिक घडवणे असे आहे. या वेळी त्यांनी अखिल किलावाला आणि डॉ. सरिता माळी यांसारख्या महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या जागतिक योगदानाचा गौरव केला. मुख्य पाहुणे उदय कोटक यांनी संस्थेची स्थिरता, दृष्टिकोन आणि मूल्यांची प्रशंसा करत विद्यार्थ्यांना भविष्य घडवण्याचा संदेश दिला.
कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण हे विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांचे प्रदर्शन होते. यामध्ये एआय, मायक्रोस्कोपी, पाणी शुद्धीकरण, सुरक्षा उपाय आणि सामाजिक विषयांवरील नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश होता. विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले.
