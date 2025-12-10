हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्सची तपासणी होणार
हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्सची तपासणी होणार
नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई; नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर ‘विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : नववर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी शहरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पब, बार, मॉल्स आणि विविध इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षेची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई अग्निशमन दलाकडून २२ ते २८ डिसेंबर या कालावधीत ‘विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम’ राबविण्यात येणार आहे.
अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कडक कारवाई केली जाणार आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत अनेकांचे प्राण गेले. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा तपासणी अधिक कडक केली जात आहे. अत्याधुनिक उपकरणांसह मुंबई अग्निशमन दल पूर्ण सज्ज असून, व्यापक जनजागृतीद्वारे दुर्घटना रोखण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गतवर्षी राबवलेल्या अशाच मोहिमेत ७३१ आस्थापनांची तपासणी करून त्यापैकी १२ आस्थापनांवर नियमभंग केल्यामुळे कारवाई करण्यात आली होती. यावर्षीदेखील गर्दी होणाऱ्या सर्व हॉटेल्स, बार, पब, पार्टी हॉल्स, मॉल्स, तारांकित हॉटेल्सची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रमुख अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर यांनी दिली.
चौपाट्यांवर वाढीव बंदोबस्त
नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला समुद्रकिनाऱ्यांवर नागरिकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता विविध चौपाट्यांवर जीवरक्षक, बोटी आणि आवश्यक जीवसंरक्षक साधने तैनात केली जाणार आहेत. आग लागल्यास तत्काळ नियंत्रण मिळवणे आणि जीवितहानी टाळणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे अग्निशमन दलाने सांगितले.
अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवणे बंधनकारक
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ३ (१) नुसार आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे हे संबंधित इमारत मालक किंवा भोगवटादारांचे कर्तव्य आहे. तसेच कलम ३ (३) अन्वये प्रत्येक आस्थापनाने सहामाही प्रमाणपत्र परवानाधारक अभिकरणाकडून जानेवारी व जुलै महिन्यात प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. परवानाधारक अभिकरणांची यादी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी अंबुलगेकर यांनी स्पष्ट केले.
..
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.