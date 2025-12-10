मुंबई अग्निशमन दलासाठी गणवेश खरेदीचा मार्ग मोकळा; ६.७५ कोटींचा करार होणार
अग्निशमन दलासाठी गणवेश खरेदीचा मार्ग मोकळा
६.७५ कोटींचा करार होणार; प्रस्ताव आयुक्तांकडे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील दोन वर्षांकरिता तयार गणवेश खरेदी करण्याच्या निविदा प्रक्रियेला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे. वाटाघाटीनंतर मे. अनिलकुमार जैन ॲण्ड कंपनी या एकमेव निविदाकारासोबत ६,७५,६१,७२० किमतीचा करार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती खरेदी खात्याने (सिपीडी) गणवेश खरेदीसाठी ई-निविदा मागवल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाच्या अग्निशमन नियम पुस्तिकेतील शिफारशीनुसार, हे गणवेश मे. रेमंड लि. कंपनीच्या नामांकित कापडापासून तयार केले जाणार आहेत. निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत तीन वेळा वाढवूनही फक्त मे. अनिलकुमार जैन ऍण्ड कंपनी यांचा एकमेव प्रतिसाद प्राप्त झाला.
निविदा उघडल्यानंतर निविदाकाराने दिलेले दर अंदाजित दरांपेक्षा सुमारे १२ ते १५ टक्क्याने जास्त आढळले. यावर, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने वाटाघाटी करण्यात आल्या.
मे. अनिलकुमार जैन ॲण्ड कंपनी यांनी दरवाढीची कारणे, कच्चा माल, वाहतूक खर्च, मजुरी इत्यादी स्पष्ट केली, मात्र वाटाघाटीअंती त्यांनी आपले दर कमी करण्याची तयारी दर्शविली. परिणामी, त्यांनी सुधारित देऊ केलेले अंतिम दर, ६,७५,६१,७२० रुपये, हे महापालिकेच्या अंदाजित खर्चाएवढे असल्याने त्यांना मंजुरी देण्यात आली.
हा करार प्रशासक यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वीकृतीपत्राच्या दिनांकापासून दोन वर्षांसाठी लागू राहील. याअंतर्गत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे शर्ट, ट्राउझर्स, टी-शर्ट आणि बुश कोट/सिंगल ब्रेस्टेड कोट यांचा पुरवठा केला जाणार असून, ते हजारो नग इतके आहे. वाटाघाटीअंती दिलेले दर रास्त व वाजवी असल्याने त्यांच्याकडून संपूर्ण गणवेशाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
