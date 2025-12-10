मागाठाण्यातील झोपडी तोडकामाची होणार चौकशी : उदय सामंत
नागपूर, ता. १० : मुंबई उपनगरातील मागाठाणे परिसरातील झोपड्यांच्या तोडकामप्रकरणी मुंबई महापालिकेने न्यायालयीन आदेशानुसारच कार्यवाही केली आहे, मात्र त्यातही काही गैरप्रकार झाला असेल, तर याबाबत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती केली जाईल. तसेच ही चौकशी ६० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. या वेळी आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मागाठाणे विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्र. ५ (मुंबई उपनगर) शुक्ला कंपाउंड, दहिसर पूर्व येथे नागरिक गेल्या ५० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यांच्याकडे रहिवाशाची सर्व पुरावे असूनही मुंबई महापालिकेकडून या झोपडया तोडण्याची कारवाई नोव्हेंबरच्या अखेरीस करण्यात आली. यासाठी महापालिका प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही त्याकडे प्रशासनाने कारवाईला स्थगिती दिली नाही. यामुळे या परिसरातील सुमारे ५०० हून अधिक कुटुंबीयांवर अन्याय झाला असल्याची बाब सुर्वे यांनी आपल्या लक्षवेधीतून मांडली होती. त्यावर मंत्री सामंत म्हणाले की, ‘संबंधित जमीन २०२० मध्ये शैलाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे हस्तांतरित झाली. तोडकामावेळी १९९५ पूर्वीच्या झोपड्यांना लागू होणारा संरक्षणाचा नियम लागू होतो का, याची तत्काळ तपासणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात येतील. नियम लागू झाल्यास झोपडीधारकांना दिलासा देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तोडकामादरम्यान बाऊन्सर लावल्याच्या आरोपांची चौकशी समितीमार्फत करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणतीही निवासी झोपडी पाडली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. या वेळी चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव आणि मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
