डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे शुक्रवारी अनावरण
मुंबई, ता. १० ः पवईच्या आयआयटी कॅम्पसमध्ये उभारण्यात आलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण शुक्रवारी (ता. १२) केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. आयआयटीमधील एससीएसटी वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कॅम्पसच्या मुख्य इमारतीत तळमजल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला मुंबई आयआयटीचे संचालक प्रा. शिरीष वि. केदारे, उपसंचालक प्रा. मिलिंद आत्रे, उपसंचालक रवींद्र गुडी, प्रा. नंद किशोर, प्रा. के. व्ही. कृष्णराव, रजिस्ट्रार गणेश बोरखडे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
