आभासी चलनाआडून ९० लाखांची फसवणूक
आभासी चलनाआडून
९० लाखांची फसवणूक
मुंबई, ता. १० : आभासी चलन उपलब्ध करून देतो, असे सांगून गारमेंट व्यावसायिकास तब्बल ९० लाख रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या टोळीविरोधात एमआयडीसी पोलिसांनी मंगळवारी गुन्हा नोंदवला.
राजेश बंभानिया असे तक्रारदाराचे नाव असून, त्यांचा असल्फा परिसरात गारमेंट कारखाना आहे. ते चीन येथून कच्चा माल विकत घेतात. हा व्यवहार आभासी चलनाद्वारे सुलभ आणि किफायतशीर पडेल, असा सल्ला त्यांना त्यांच्या भावाने दिला. त्यासाठी आभासी चलन उपलब्ध करून देणाऱ्यांच्या शोधात ते होते.
परिचित व्यावसायिक ध्रुव मेहता याने त्यांना ९० लाख रुपयांचे आभासी चलन मिळवून देतो, असे सांगितले. तसेच ८ डिसेंबरला रोख रक्कम घेऊन मरोळ येथील आपल्या कार्यालयात बोलावले. तेथे आधीपासून सात ते आठ जण हजर होते. या सर्वांनी राजेश यांनी आणलेली रोकड मोजली. पुढल्या काही क्षणात आपल्या खात्यावर आभासी चलन उपलब्ध होईल, असे सांगून ते ही रोकड घेऊन निघून गेले. त्यानंतर बराच वेळ वाट पाहूनही चलन न मिळाल्याने राजेश यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, असे पोलिसांनी सांगितले.
