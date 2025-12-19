गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये सक्तीचे जेवण
गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये सक्तीचे जेवण
प्रवाशांत नाराजी; आरक्षणावेळी ‘जेवण नको’चा पर्याय नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : भारतीय रेल्वेच्या गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये प्रवाशांना तिकीट बुकिंग करताना नवीन अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘आयआरसीटीसी’च्या अधिकृत वेबसाईटवर किंवा ॲपवर गतिमान एक्स्प्रेसचे तिकीट आरक्षित करताना प्रवाशांना सक्तीचे जेवण घ्यावे लागते. ‘जेवण नको’चा पर्याय नसल्यामुळे प्रवाशांत नाराजी आहे.
अनेक प्रवाशांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना जेवण आवश्यक नसताना त्यासाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत आहेत. काहींनी याला ‘रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती’ असे म्हटले आहे. गतिमान एक्स्प्रेस निमआराम श्रेणीत मोडत असल्याने प्रवाशांना पूर्ण सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खाद्यसेवेत तडजोड करता येत नाही, असे रेल्वेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, रेल्वेने पूर्वी प्रवाशांना भोजन घेण्याचा वा न घेण्याचा पर्याय दिला होता.
प्रवासी संघटनांनी रेल्वेकडे भोजन पर्याय ऐच्छिक करण्याची मागणी केली आहे. यावर रेल्वे प्रशासन काय प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
==
मी आयआरसीटीसीद्वारे गतिमान ट्रेनचे तिकीट बुक करण्याचा प्रयत्न करत आहे; पण ते जेवण सक्तीचे दाखवत आहे. जेवण न निवडण्याचा पर्याय उपलब्धच नाही. ही रेल्वेला नफ्यात आणण्यासाठीची एखादी नवीन युक्ती आहे का?
- अभिषेक रावत, प्रवासी
==
आवश्यकता नसताना प्रवाशांना जेवणाची सक्ती करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. प्रवाशांना जेवण निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे. यामुळे प्रवाशांची फसवणूक होत आहे.
- नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष, उपनगरीय प्रवासी महासंघ
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.