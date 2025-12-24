राष्ट्रवादीची मुंबईत स्वबळाची तयारी
राष्ट्रवादीची मुंबईत
स्वबळाची तयारी
७० जागा लढणार, उमेदवारही ठरले
मुंबई, ता. २४ : राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा पक्ष मुंबईतील ७० जागा लढवण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई कार्याध्यक्ष शिवाजीराव नलावडे यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. नलावडे यांच्या दाव्यानुसार मुंबईत ७० जागा स्वबळावर लढण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. एखाददुसरी जागा वगळता उमेदवारही ठरले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस अणुशक्तीनगर, मानखुर्द-शिवाजीनगर आणि वांद्रे पूर्व या विधानसभा मतदारसंघांतील सर्व जागा लढवेल. मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर पश्चिम, कुर्ला या मतदारसंघांतील एक ते चार जागांवर उमेदवार देईल. पक्षप्रमुख अजित पवार यांनी स्वबळाचा निर्णय घेतल्यास पुढल्या एका तासात मुंबईतील उमेदवारांची यादी जाहीर करू, असेही नलावडे यांनी स्पष्ट केले.
अणुशक्तीनगर येथे राष्ट्रवादीच्या सना मलिक आमदार आहेत. त्यामुळे तेथील सर्व जागा लढवण्याबाबत पक्षाचे एकमत आहे. अन्य ठिकाणी संभाव्य उमेदवारांनी लढण्याबाबत व्यक्त केलेली इच्छा आणि पक्षाची मंजुरी या समीकरणाआधारे ७० जागा निश्चित केल्याचे नलावडे यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातील महायुतीचा घटक पक्ष आहे. असे असले तरी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटप प्रक्रियेपासून भाजप, शिवसेनेने राष्ट्रवादीस दूर ठेवले आहे.
कार्यकर्ते आग्रही
भाजप, शिवसेना यांच्यातील अद्याप जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. शिवसेनेने ५० टक्के जागांची मागणी केल्याने एकत्र लढण्याचा निर्णय झाल्यास मोजक्या जागा वाट्याला येतील, या शंकेने राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते स्वबळासाठी आग्रही असल्याचे समजते.
