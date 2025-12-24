आता ४८ एसटी स्थानकांवर महिला सुरक्षारक्षक
प्रवासी सुरक्षा, महिला सक्षमीकरणासाठी पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांची सुरक्षा, विशेषतः महिला प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वतोपरी मानून महामंडळाच्या सुरक्षा आणि दक्षता खात्यामार्फत महामंडळाच्या ४८ बसस्थानकांवर महिला सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
महामंडळाच्या सुरक्षा आणि दक्षता खात्याच्या माध्यमातून महिला सुरक्षारक्षकांनी प्रवाशांची सुरक्षा, घातपातापासून दक्षता, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांबद्दल जागरूकता आणि प्रवाशांना मदत करणे अशी महत्त्वपूर्ण कामे हाती घेतली आहेत. त्यानुसार जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सर्व स्थानकांवर पाकीटमार, चोरी, महिला छेडछाड, घर सोडून आलेल्या महिलांना मदत, मनोरुग्णांना मदत यांसारख्या ७०६ घटनांत सुरक्षारक्षकांनी जबाबदारीने कामगिरी केली आहे. त्यातील ३० प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
या कालावधीत १८२ प्रकरणांत महिलांची छेडछाड, विद्यार्थिनींची छेडछाड, महिलांचे दागिने, पैसे चोरणे, मनोरुग्ण महिलांना आणि घर सोडून आलेल्या महिलांना मदत पुरवणे अशा विविध गुन्हेगारी व सामाजिक स्वरूपाच्या घटना सुरक्षा रक्षक व महिला सुरक्षा रक्षकांनी अत्यंत दक्षतेने हाताळून उत्कष्ट कामगिरी बजावली आहे. सुरक्षा आणि दक्षता खात्यामार्फत या कामगिरीचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. सुरक्षारक्षकांना अधिक दक्ष राहण्याबाबत आणि आपली कामगिरी सुधारण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात येतात. त्यानुसार सुरक्षारक्षकांकडून ही कार्यक्षम आणि दक्षतेची कामगिरी सातत्याने केली जात आहे.
सुरक्षेची भावना दृढ
सुरक्षा रक्षकांनी आणि महिला सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होणाऱ्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालण्यात महामंडळाला मोठे यश आले आहे. या सकारात्मक आणि प्रभावी कार्यवाहीमुळे महिला प्रवासी आणि विद्यार्थिनी यांच्यामध्ये सुरक्षिततेची दृढ भावना निर्माण झाली आहे. ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे एसटीचे घोषवाक्य महामंडळ योग्य प्रकारे जतन करीत असल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसून येते.
