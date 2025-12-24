प्रचारसमाप्तीनंतर निवडणूक जाहिरातींना बंदी
राज्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीचा प्रचार १३ जानेवारीला सायंकाळी ५.३० वाजता संपेल. त्यानंतर कोणतीही निवडणूकविषयक जाहिरात टीव्ही, रेडिओ, वृत्तपत्रे किंवा इतर माध्यमांतून प्रसारित करता येणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. त्यात सचिव सुरेश काकाणी आणि विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
वाघमारे म्हणाले, की मतदान १५ जानेवारीला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत होईल. कायद्यानुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार थांबवावा लागेल. त्यामुळे १३ जानेवारीपासून कोणतीही जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. यासंदर्भातील सर्व नियम ‘प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश २०२५’मध्ये नमूद आहेत.
काकाणी यांनी सांगितले, की उमेदवाराचे नाव त्या महापालिकेच्या मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. प्रस्तावक आणि अनुमोदक हे उमेदवार ज्या प्रभागातून निवडणूक लढतो त्याच प्रभागातील मतदार असणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक उमेदवाराला एक प्रस्तावक आणि एक अनुमोदक आवश्यक असतो. उमेदवार एकापेक्षा जास्त प्रभागात नामनिर्देशनपत्र भरू शकतो; पण शेवटी एका प्रभागातील एका जागेसाठीच निवडणूक लढविता येते. एका जागेसाठी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशनपत्रे भरता येणार आहेत.
