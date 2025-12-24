राज-उद्धव यांची युती!
मुंबईचा महापौर हा मराठीच!
राज-उद्धव यांची युती! राज्यभर एकत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातील युतीची अधिकृत घोषणा आज वरळीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. ‘मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार,’ असा विश्वास व्यक्त करीत राज आणि उद्धव ठाकरेंनी आगामी महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले.
उभय नेत्यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी सहकुटुंब दादरच्या शिवतीर्थावरील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळाचे दर्शन घेतले. या वेळी रश्मी ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे या संपूर्ण ठाकरे कुटुंबाच्या उपस्थितीने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे भरते आले होते. स्मृतिस्थळावर नतमस्तक होऊन ‘आता मागे हटायचे नाही’ हाच संदेश उभय नेत्यांनी दिल्याची चर्चा आहे. या वेळी राज ठाकरे म्हणाले, ‘‘मी अधिकृतपणे शिवसेना-मनसे युती जाहीर करतो. महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष फोडून मुले पळवणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. त्यामुळे उमेदवार अर्जाच्या वेळीच आमची रणनीती समोर येईल.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘माझ्या एका मुलाखतीनंतर वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे, या विचारातून ही युती आकारास आली आहे. ज्यांचे महाराष्ट्रावर आणि मुंबईवर प्रेम आहे, त्यांनी आमच्या पाठीशी उभे राहा.’’ आजच्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांचाही पवित्रा आक्रमक दिसला. भाजपवर प्रहार करीत ते म्हणाले, ‘‘भाजपला मुंबईचे लचके तोडायचे आहेत. आता आम्ही भांडत राहिलो, तर हुतात्म्यांचा अपमान होईल. आम्ही केवळ एकत्र आलो नाही, तर एकत्र राहण्यासाठीच आलो आहोत. ते पुढे म्हणाले की, विधानसभेत ‘बटेंगे तो कटेंगे’ असा अपप्रचार झाला. आता मराठी माणसाने चूक केली, तर तो संपेल. मराठीचा वसा टाकू नका. त्यांनी पुढे इशारा देत सांगितले की, मुंबई आणि महाराष्ट्राकडे जो कोणी वाकड्या नजरेने पाहील, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही.’’
महाराष्ट्रभरात युती
दोन्ही भावांनी एकत्र येत युतीची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, आम्ही राज्यभरात इतर ठिकाणीदेखील युती करीत आहोत. काही ठिकाणची बोलणी झाली आहेत, तर नाशिकमधील बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच ही बोलणी पूर्ण होऊन इतर महापालिकांसाठीदेखील युती होईल.
