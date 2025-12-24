विमा एजंटला एक कोटींचा गंडा
मुंबई, ता. २४ : अर्थसहाय्य आणि गुंतवणूकविषयक सेवा पुरवणाऱ्या अग्रगण्य खासगी वित्त संस्थेच्या नावे सायबर भामट्यांनी एका विमा एजंटची तब्बल एक कोटींची फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी (पूर्व विभाग) मंगळवारी (ता. २३) अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवला.
संबंधित वित्तसंस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून तक्रारदाराशी गुंतवणुकीबाबत संवाद साधणाऱ्या व्यक्तींनी सदर संस्था ‘सेबी’शी संलग्न असल्याचे बोगसपत्रही पाठवले. विशेष म्हणजे संस्थेच्या नावे तयार करण्यात आलेल्या व्हॉट्सॲप समूहातील एका व्यक्तीसोबत तक्रारदाराने संपर्क साधला. तेव्हा त्या व्यक्तीने या संस्थेतील गुंतवणूक कशी फायदेशीर ठरली ते तक्रारदाराला सांगितले. त्यामुळे तक्रारदाराने ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये टप्प्याटप्याने १.०८ कोटी गुंतवले. तक्रारदाराने ही गुंतवणूक आणि त्यावरील नफा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला आणखी ७३ लाख रुपये भरा, असे सांगण्यात आले. तेव्हा तक्रारदाराने संबंधित संस्थेचे लोअर परळ येथील मुख्यालय गाठले. तेव्हा त्याला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
