मुंबई विमानतळावर सोयी सुविधांचे तीनतेरा
मुंबई विमानतळावर प्रवाशांची गैरसाेय
तासभर प्रथमोचार पेटी मिळेना; नियोजनाअभावी गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सेवांबाबत प्रवाशांना आलेल्या त्रासदायक अनुभवांमुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. एका प्रवाशाला तासभर प्रथमोचार पेटी मिळाली नाही, तर दुसऱ्या प्रवाशाने नियोजनाच्या अभावामुळे गर्दी झाल्याचे सांगितले. अन्य एका कर्मचाऱ्याकडून मदत मिळत नसल्याबाबत खंत व्यक्त केली. या कारभारामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत असून, त्यावर प्रवाशांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला. यासंदर्भात विमानतळ टीम तपास करेल, असे मोघम उत्तर देण्यात आले.
प्रवासी निशिथ पांड्या म्हणाले, की मुंबई विमानतळ टर्मिनल २ प्रवेशद्वारावरील व्यवस्था योग्य नसल्याचे दिसून आले. बुधवारी पहाटे ४.४० वाजता टर्मिनल २ मध्ये प्रवेश करण्यासाठी ३ आणि ४ नंबरच्या प्रवेशद्वारावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची प्रचंड रांग लागली होती आणि ती अत्यंत संथ गतीने पुढे सरकत होती. त्यामुळे प्रवाशांना बराच वेळ ताटकळत उभे राहावे लागले. विमानतळ प्रशासनाच्या सावळागोंधळामुळे हे झाले आहे. ढिसाळ नियोजन आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव यास कारणीभूत आहे.
मुंबई विमानतळ १वर बुधवारी अत्यंत वाईट अनुभव आला. मिनाज नावाच्या महिला कर्मचाऱ्याने कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. कोणतेही काम केले नाही; पण जबरदस्तीने चांगला फीडबॅक देण्याची मागणी केली. तिने कोणतेही काम न केल्याने मी तिला नकार दिला, असे निशिथ पांड्या याने सांगितले.
प्रथमाेपचार पेटीचा अभाव
माझ्या मुलीला लंडनला जायचे होते. टॅक्सीमधून ट्रॉली काढताना हाताला दुखापत झाली; मात्र संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान विभागात प्रथमोचार पेटीसाठी तिने एक तास धावपळ, विचारपूस करूनही कोणतीही सोय झाली नाही. शेवटी तिला औषधांच्या दुकानात जाऊन पट्टी खरेदी करावी लागली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मानला जाणारा मुंबई विमानतळ असूनही अशा प्रकारे मूलभूत वैद्यकीय मदतीचा अभाव हे गंभीर आहे, असे प्रवासी अभय कुमार यांनी सांगितले.
