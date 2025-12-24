आभासी अटकेतून नऊ कोटी उकळले
आभासी अटकेतून नऊ कोटी उकळले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः येथील एका ८५ वर्षीय सेवानिवृत्त प्राध्यापक महिलेस तब्बल तीन आठवडे आभासी अटकेत ठेवून सायबर गुन्हेगारांनी नऊ कोटी रुपये उकळल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे समजताच त्यांनी सायबर पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. ही वृद्धा २८ नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबरदरम्यान आभासी अटकेत होता, असे पोलिसांनी सांगितले.
नामांकित महाविद्यालयाच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या प्रमुख पदावरून निवृत्त झालेल्या वृद्धेस गुन्हेगारांनी नाशिक पोलिस असल्याचे भासवून २८ डिसेंबरला संपर्क साधला. कोट्यवधींचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि दशहतवादी संघटनेस अर्थसाह्य केल्याच्या आरोपात सहभागी असल्याचे या वृद्धेला सांगण्यात आले. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन झाले असून, अटक वॉरंट जारी झाल्याचे भासवण्यात आले. तपासाच्या निमित्ताने बँक खात्यांसह सर्व गुंतवणुकीचे तपशील गुन्हेगारांनी घेतले. खात्यातील रक्कम तपास संपेपर्यंत जमा करावी लागेल, असे सांगत गुन्हेगारांनी वृद्धेला निरनिराळ्या खात्यांवर नऊ कोटी रुपये पाठवण्यास भाग पाडले. तपास संपेपर्यंत या कारवाईबाबत कोणाला काहीही न सांगण्याची ताकीदही देण्यात आली. २१ डिसेंबरपर्यंत वृद्धाने टप्प्याटप्याने ही रक्कम वळती केली. त्यानंतर भामट्यांनी वृद्धेसोबतचा संपर्क तोडला, असे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.