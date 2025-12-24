दीड कोटींची खंडणी; दोन महिलांना अटक
दीड कोटींची खंडणी;
दोन महिलांना अटक
मुंबई, ता. २४ : पश्चिम उपनगरात प्रकल्प राबवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाकडे १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या आणि त्यातील दीड कोटींचा पहिला हप्ता घेणाऱ्या दोन महिलांना खंडणी विरोधी पथकाने मंगळवारी रंगेहाथ अटक केली.
हेमलता पाटकर ऊर्फ हेमलता बने (वय ३९) आणि अमरिना इक्बाल झवेरी ऊर्फ ॲलीस मॅथ्यू फर्नांडिस (३३) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघींची नावे आहेत. न्यायालयाने या दोघींना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाने मुलाच्या लग्नानिमित्त १४ नोव्हेंबरला अंबोली येथील एका हॉटेलमध्ये पार्टी आयोजित केली होती. १५ नोव्हेंबरला पहाटे ३च्या सुमारास त्यांचा मुलगा, सून आणि अन्य मंडळी लिफ्टमधून खाली उतरत असताना एक महिला लिफ्टमध्ये शिरली. या महिलेने कारणाविना भांडण उकरून काढले. त्यामुळे हॉटेलमध्ये हाणामारी झाली. याबाबत महिलेने तडक अंबोली पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यात बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलावर गंभीर आरोप केले. त्याआधारे गुन्हा नोंद होताच तो मागे घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाकडे अटक आरोपी महिलांनी १० कोटींची मागणी केली. याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाने गुन्हे शाखेकडे तक्रार दिली. त्याआधारे ही कारवाई करण्यात आली.
