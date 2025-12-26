काँग्रेस-वंचितमध्ये जागावाटपावरून पेच
मुंबई पालिकेसाठी युतीबद्दल अनिश्चितता कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : मुंबई महापालिकेत वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. काँग्रेसने वंचितला ६० जागा देऊ केल्या असल्याची माहिती समोर येत आहे; मात्र वंचितने काँग्रेसचे विद्यमान नगरसेवक असलेल्या काही जागांवर दावा केला आहे. याच जागांवरून पेच निर्माण झाला असून, त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूने सुरू आहे. येत्या एक दोन दिवसांत ही युती होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल असे दोन्ही बाजूने सांगण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेत महाविकास आघाडी फूट पडली असून, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मनसेला सोबत घेतल्याने काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. त्यातच काँग्रेस मुंबईत बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. त्यासंदर्भात वाटाघाटी करण्यासाठी काँग्रेसने तीन सदस्यीय समितीही नियुक्त केली. यातील चर्चेच्या काही फेऱ्याही पार पडल्या. मात्र, जागावाटपासंदर्भात ठोस बोलणी न होता, काँग्रेस प्रसार माध्यमांमध्ये परस्पर वेगळी चर्चा पसरवत असल्याचा आरोप वंचितकडून करण्यात आला, तर काँग्रेसकडून चर्चा सकारात्मक सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुंबईत वंचितला ७० ते ७५ जागा अपेक्षित आहेत. यातील ४० ते ४२ जागांची यादी काँग्रेसकडे सोपवण्यात आली असून, या जागांवर कुठल्याही परिस्थितीत तडजोड होणार नसल्याचे वंचितकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, यातील बहुतांश जागा या चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप या भागातल्या आहेत, यात धारावीतल्या काही जागांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातील काही जागांवर काँग्रेसचे विद्यमान नगरसेवक आहेत. त्यामुळे या जागा वचिंतला सोडायच्या की नाही हा पेच काँग्रेस नेतृत्वापुढे उभा राहिला आहे. अनेक ठिकाणी तर काँग्रेस उमेदवार निश्चित झाले असून, लढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या जागांवर तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येते.
काँग्रेस, वंचितची स्ट्रॅटेजी
वंचितसोबत बोलणी सुरू असताना काँग्रेस नेत्यांची शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतही जागावाटपाची बोलणी सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील ४० ते ५० जागांची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. यासोबत काँग्रेसने रिपाइं गवई गट तसेच महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला युतीमध्ये सामावून घेण्याचे ठरवले आहे. चर्चा यशस्वी झाली किंवा नाही झाली तरी मुंबई काँग्रेसची पहिली यादी दोन दिवसांत जाहीर होऊ शकते. वंचितनेदेखील पालिकेच्या २०० जागांवर लढण्याची तयारी केली आहे. येत्या दोन दिवसांत जागावाटपाचा हा तिढा सुटणे अपेक्षित आहे.
