सांताक्रूझमधील इमारतील आग
सांताक्रूझमधील इमारतीला आग
अग्निशमनच्या तत्परतेने दुर्घटना टळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : सांताक्रूझ (पूर्व) येथील कलिना परिसरात असलेल्या ‘एमजीन चेंबर्स’ या व्यावसायिक इमारतीला शनिवारी (ता. २७) मध्यरात्री भीषण आग लागली. इमारतीचा सहावा मजला आगीच्या विळख्यात सापडला होता; मात्र मुंबई अग्निशमन दलाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.
सी.एस.टी. रोडवर भारत बँकेसमोर असलेल्या एमजीन चेंबर्स (तळमजला अधिक सहा मजले) या इमारतीमध्ये आग लागल्याची माहिती पहाटे २.३७ वाजण्याच्या सुमारास अग्निशमन दलाला मिळाली. ही आग सहाव्या मजल्यावरील एका बंद कार्यालयात लागली होती. काचेचे दर्शनी भाग असलेल्या या इमारतीत धुराचे लोट साचल्याने आग विझवण्यात सुरुवातीला अडचणी येत होत्या. कार्यालयात आग पसरली होती. यामध्ये इलेक्ट्रिक वायरिंग, कार्यालयातील फाइल्स, महत्त्वाचे रेकॉर्ड्स, लाकडी फर्निचर, संगणक, खुर्च्या, फॉल्स सीलिंग आणि खिडक्या खाक झाल्या आहेत. घटनेचे गांभीर्य ओळखून अग्निशमन दलाने ‘लेव्हल-१’ची आग घोषित केली होती. घटनास्थळी चार फायर इंजिन, तीन जम्बो टँकर, एक हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म आणि श्वासोच्छ्वास संच व्हॅन रवाना करण्यात आली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नानंतर पहाटे ४.१४ वाजता आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. इतर यंत्रणांनीही धाव घेऊन मदतकार्यात सहभाग घेतला. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
