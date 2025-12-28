आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा
आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा
३७ प्लांट्सना पावणेदोन कोटींचा दंड; चौघांना टाळे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांची पाहणी केल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७ प्रकल्पांकडून १.८७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर चार प्रकल्पांना टाळे ठोकण्यात आले.
मुंबईतील वायू प्रदूषणाचा आढावा घेण्यासाठी मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम आणि सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांच्या उपस्थितीत नुकतीच विशेष बैठक पार पडली. त्यात मुंबईसाठी चार, तर नवी मुंबईसाठी दोन विशेष तपास पथके तातडीने कार्यान्वित करण्यात आली. ही पथके विविध प्रकल्पांना अचानक भेटी देऊन नियमांचे पालन होते की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. दरम्यान, नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या चार प्रकल्पांवरही मंडळाने टाळे ठोकत कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या सहकार्याने मंडळाची ही धडक मोहीम यापुढेही सुरू राहणार आहे. नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाला किंवा प्रकल्पाला सोडले जाणार नाही, असे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
मोबाईल व्हॅनद्वारे पाहणी
मुंबई महानगर क्षेत्रात हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी एकूण ३२ केंद्रे कार्यरत असून, त्यापैकी १४ केंद्रे मुंबई शहरात आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी हवेची गुणवत्ता ढासळते, तिथे तत्काळ मोजमाप करण्यासाठी २२ मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी आम्ही कठोर पावले उचलत आहोत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना दंडच, नव्हे तर ते बंद करण्याची कारवाई केली जाईल.
- सिद्धेश कदम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
