डिलिव्हरी बॉय बुधवारी संपावर

दहा मिनिटे मॉडेलला विरोध; प्रतिकिमी १५ रुपये हवेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : विविध आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी डिलिव्हरी बाय म्हणून काम करणाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली असून, या संपात मुंबईत १० हजार जण सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अॅपआधारित इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर यांनी सांगितले.
तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲपबेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यांनी नुकतेच संयुक्त निवेदन जारी करीत ३१ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची हाक दिली. कामाची खालावलेली स्थिती, कमी होत जाणारी कमाई आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. सण-उत्सव आणि विशेषतः वर्षाअखेरीस डिलिव्हरी कामगार हे ऑनलाइन अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांना दीर्घ कामाचे तास, अपुरा मोबदला आणि असुरक्षित कामाची परिस्थिती यांचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा डिलिव्हरी करताना सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो, अपघाताचा धोका वाढतो तसेच काही ठिकाणी ग्राहकांकडूनही असंवेदनशील वागणूक मिळते, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. या संपात देशभरातील मेट्रो शहरांसह प्रमुख शहरांमधील गिग वर्कर्स सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरला ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी व ई-कॉमर्स सेवा विस्कळित होण्याची किंवा काही प्रमाणात ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांनी वर्षाअखेरच्या नियोजनात याची दखल घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मागण्या अशा
दहा मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या अतिस्पर्धात्मक संकल्पनेमुळे कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याचे सांगत ही सेवा तत्काळ बंद करण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे. यासोबतच प्रतिकिमी सात रुपयांऐवजी १५ रुपये करा, अपघात विमा द्या, सुरक्षा उपकरणांची सुधारणा करा, अनिवार्य विश्रांती वेळ द्या तसेच कामाचे तास आणि मोबदला यामध्ये समतोल राखा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
