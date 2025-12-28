निवडणूक ड्युटीवरील पथकावर हल्ला
निवडणूक ड्युटीवरील पथकावर हल्ला
विलेपार्लेत प्रवाशावर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विलेपार्ले येथील मिलन सबवे परिसरात वाहनांची तपासणी करणाऱ्या स्थिर सर्वेक्षण पथकावर हल्ला झाल्याची खळबळजनक घटना रविवारी (ता. २८) घडली. निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्यावर असताना सरकारी कामात अडथळा आणणे, शिवीगाळ करणे आणि मारहाण केल्याप्रकरणी विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात प्रवाशाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे महापालिकेने कळविले आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिका निवडणुकीसाठी पालिकेच्या ‘के पूर्व’ विभागातील कनिष्ठ अवेक्षक सुरेश जानू राठोड (वय ३७) यांची नियुक्ती नोडल अधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे. राठोड आणि त्यांचे पथक रविवारी पहाटे १.२५ वाजण्याच्या सुमारास मिलन सबवे येथील पोलिस बीट चौकी क्रमांक एकसमोर वाहनांची तपासणी करीत होते. या वेळी एक पांढऱ्या रंगाची कार तपासणीसाठी थांबवण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार व्हिडिओग्राफर धीरज पांचाळ या तपासणीचे चित्रीकरण करीत होते. या वेळी कारच्या मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशाने ‘व्हिडिओ शूटिंग का करताय?’ असा प्रश्न करून वाद घालण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांनी ‘आम्ही निवडणूक आयोगाचे काम करीत आहोत,’ असे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संतापलेल्या प्रवाशाने कारमधूनच व्हिडिओग्राफर पांचाळ यांना मारहाण केली. मग त्याने कारमधून उतरून आरडाओरडा करीत व्हिडिओग्राफरचा पाठलाग केला आणि त्याला पकडून मारहाण केली. नोडल अधिकारी सुरेश राठोड मध्यस्थी करण्यासाठी गेले असता, आरोपीने त्यांच्या अंगावर धावून जात त्यांनाही ढकलून दिले. ‘तुम्हाला बघून घेतो,’ अशी धमकी देत त्याने निवडणूक प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण केला. पथकाने विचारपूस केली असता संबंधित व्यक्तीने आपले नाव इफ्तिकार अहमद मोहम्मद अहमद असल्याचे सांगितले. या घटनेनंतर सुरेश राठोड यांनी विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली.
...
तपास सुरू
महापालिकेच्या माहितीनुसार, पोलिसांनी इफ्तिकार अहमदविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक योगेश भरत माने या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.