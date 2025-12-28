नाका कामगारांना सोन्याचे दिवस
प्रचारासाठीचा दर दीड हजार पार; बांधकाम व्यवसायावर परिणाम
मुंबई, ता. २८ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध ठिकाणी असलेल्या नाका कामगारांना सोन्याचे दिवस आले आहेत. प्रचारासाठी नाक्यानाक्यांवर असलेल्या कामगारांना भाड्याने घेतले जात असून यासाठी प्रति कामगाराचा दर दीड हजारांहून अधिक गेला आहे. हा दर पुढील काही दिवसांत दोन हजारांपर्यंत जाणार असून त्यानंतरदेखील अनेक पक्षांना प्रचारासाठी हे कामगार मिळणे कठीण होण्याची शक्यता नाका कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे. तर निवडणूक प्रचारांमुळे मुंबई आणि परिसरात पुढील काही दिवस शहरातील बांधकाम आणि इतर कामकाजावर नाका कामगार उपलब्ध होणार नसल्याने त्याचे परिणाम होणार असल्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.
मुंबईत समाजवादी पक्षाने शनिवारी (ता. २७) आपल्या पहिल्या २१ उमेदवारांची यादी जाहीर करताच पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचाराला सुरुवात करण्यात आली केली; दुसरीकडे शिवसेना आणि भाजपच्या अनेक संभाव्य उमेदवारांनी आपला प्रचार सुरू केला आहे. त्यात विविध प्रमुख पक्षांसह लहान आणि मोठ्या पक्षांकडून मुंबईतील नाक्यानाक्यांवर असलेल्या कामगारांना प्रचारासाठी जुंपले जात असून यासाठी प्रत्येक कामगारांचा दर हा रविवारी (ता. २८) दीड हजार रुपये आणि त्यावर अधिक ठरविण्यात आला.
मुंबई शहरासह उपनगरांत ५० हून अधिक कामगार नाके आहेत. यात घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप, मानखुर्द, शिवाजीनगर, चेंबूर, वरळी, कुर्ला तसेच मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, भायखळा आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. या नाक्यांवर रविवारी कामगारांना पुढील काही दिवसांसाठी दीड हजार रुपये दर देऊन त्यांना प्रचारासाठी निश्चित करण्यासाठी कंत्राटदार आणि दलालांची गर्दी वाढल्याचे चित्र मुंबईत दिसले.
कामगारांचे विषय हाताळण्याची मागणी
प्रत्येक निवडणुकीत नाका कामगार प्रचारासाठी वापरले जातात; परंतु त्यांच्या प्रश्नावर मात्र कुणीच गांभीर्याने विषय हाताळत नाहीत. मुंबईतील बांधकामांच्या ठिकाणी या कामगारांना कोणतीही सुरक्षा पुरवली जात नाही. सरकारच्या योजनादेखील त्यांना वेळेवर मिळत नाहीत. असंख्य कामगारांना त्यांच्याकडे इमारत बांधकाम व्यावसायिकांचे ९० दिवसांचे कामकाजाचे पत्र मिळत नसल्याने त्यांना सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे किमान या महापालिका निवडणुकीत संबंधित उमेदवारांनी या नाका कामगारांचा आपल्या प्रचारासाठी वापर करीत असताना त्यांच्या विविध समस्यांचादेखील विचार करावा, अशी मागणी बंजारा नाका कामगार संघटनेकडून करण्यात आली.
