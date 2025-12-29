एसआरए रहिवाशांना तीन लाखांचा काॅर्पस
‘एसआरए’मध्ये तीन लाखांचा काॅर्पस
इमारतीच्या उंचीनुसार फंडात वाढ
मुंबई, ता. २९ : विकसकाकडून आतापर्यंत एसआरएअंतर्गत इमारत उभारल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकासाठी केवळ ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड दिला जात होता; मात्र आता तो तब्बल एक लाखापासून तीन लाखांपर्यंत देणे बंधनकारक असणार आहे. इमारतीची उंची जशी वाढते, तसा खर्चही वाढतो. त्यामुळे कॉर्पस फंडही वाढणार आहे. नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एसआरए प्रकल्पांसाठी हा नियम लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे एसआरएच्या सोसायट्यांकडून इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीबरोबरच अन्य सोयीसुविधा चांगल्या ठेवणे शक्य होणार आहे.
मुंबई शहरासह उपनगरातील झोपडपट्ट्यांचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जातो. त्यानुसार विकसकांनी सदर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करत उभारलेल्या इमारतीच्या देखभाल- दुरुस्तीच्या खर्चाचा प्रश्न असतो. त्यासाठी नियमानुसार प्रत्येक सदनिकेमागे ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड एसआरए प्राधिकरणाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) घेताना जमा करावे लागतात. त्या पार्श्वभूमीवर काॅर्पस फंड एक-तीन लाख रुपये करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार सरकारने त्याला मंजुरी दिली असल्याने यापुढे प्रति सदनिकेमागे तीन लाख रुपयांपर्यंत काॅर्पस फंड विकसकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेताना एसआरए प्राधिकरणाकडे भरणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या खात्यात मोठा निधी जमा होणार असून, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून पुरेसा खर्च करणे शक्य होणार असल्याने भविष्यात एसआरएच्या इमारती चकाचक दिसणार आहेत.
नवीन प्रकल्पाला लागू
एसआरए पुनर्विकासासाठी यापुढे विकसकांकडून नवीन प्रस्ताव येतील त्याला एक-तीन लाख रुपये एवढा काॅर्पस लागू असणार आहे. इमारत उभा रहिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवताना सदरचा निधी विकसकाने एसआरएकडे जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार जमा होणारा निधी संबंधित सोसायटीच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
फंड किती?
- ७० मीटर उंच इमारत - एक लाख रुपये
- ७०-१२० मीटर उंच इमारत - दोन लाख रुपये
- १२० मीटरपेक्षा जास्त उंची - तीन लाख रुपये
