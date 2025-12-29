एसटीच्या शालेय सहलींना प्रतिसाद बस तुटवडा असल्याने प्रवाशांना फटका
शालेय सहलींचा एसटीला फटका
बसच्या तुटवड्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : शालेय सहलींसाठी एसटी महामंडळाकडून जास्तीत जास्त बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, शालेय सहलींमुळे सध्या अनेक विभागांत एसटी बसचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
दिवाळी संपली की विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीचे वेध लागतात. दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीला एसटी महामंडळामार्फत बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात. शासनाने एसटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीला ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे माफक दरामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीचा अनुभव घेता येतो. यंदा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शालेय सहलीसाठी नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना स्थानिक एसटी प्रशासनाला दिल्या होत्या. नव्या कोऱ्या एसटीतून राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी गड-किल्ले, नयनरम्य समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे यांच्या सहलीला जाऊ लागले. एकीकडे लाखो विद्यार्थ्यांनी सहलीचा आनंद घेतला आहे. मात्र, दुसरीकडे त्याचा फटका नियमित प्रवासाला बसत आहे.
राज्यातील अनेक भागांत आधीच एसटी बस कमी आहेत. काही बस शालेय सहलीसाठी पाठविण्यात आल्याने बसची कमतरता होऊन त्याचा सेवेवर परिणाम होत आहे. काही बस रद्द केल्या जात आहेत. काही बस उशिराने येत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे एका प्रवाशाने सांगितले.
शालेय सहलीसाठी बस देण्यात आल्या आहेत, परंतु त्यानुसार योग्य नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे बस वाहतुकीवर परिणाम होत नाही, असे एका आगारप्रमुखाने सांगितले.
शालेय सहलीमुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. एसटीचे हे उपक्रम गरजेचे आहेत, पण गाड्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे गाड्या वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी असे उपक्रम होत होते, पण त्याचा वाहतुकीवर परिणाम होत नव्हता. शासनाने याकडे लक्ष देणे आहे.
- दीपक चव्हाण, अध्यक्ष, गणेशभक्त कोकण प्रवासी संघटना
शालेय सहलीमुळे बसचा तुटवडा असल्याची कल्पना नाही. याबाबत चौकशी करून तुटवडा असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात येतील.
- नितीन मैंद, महाव्यवस्थापक, वाहतूक विभाग, एसटी महामंडळ
