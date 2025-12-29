‘आपला दवाखाना’ मुंबईकरांचा मोठा आधार!
‘आपला दवाखाना’ मुंबईकरांचा मोठा आधार!
जनता शिवसेनेच्या पाठीशी : शायना एन. सी. यांचा विश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : सामान्य मुंबईकरांना आणि गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मोफत मिळाव्यात, यासाठी सुरू करण्यात आलेला ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल एक कोटी ४१ लाख रुग्णांनी उपचार घेतले असून, समाजकारणाच्या याच जोरावर आगामी महापालिका निवडणुकीतही मतदार शिवसेनेलाच कौल देतील, असा विश्वास शिवसेना प्रवक्त्या शायना एन. सी. यांनी व्यक्त केला.
बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी त्यांनी आपला दवाखानाच्या यशाची आकडेवारी मांडली. मुंबईसह राज्यभरात सध्या २५९ आपले दवाखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. दर महिन्याला सरासरी तीन लाख ८९ हजार रुग्ण या दवाखान्यांमध्ये उपचारांसाठी येतात. शिवसेनेच्या ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या सूत्रामुळेच जनसामान्यांची नाळ पक्षाशी जोडली गेली आहे. विरोधी पक्षांची नाळ समाजाशी तुटलेली आहे. नगर परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी त्यांना जागा दाखवून दिली आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीत दिसेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुंबईचे कवच
१७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुरू झालेला हा उपक्रम आज आरोग्याच्या बाबतीत मुंबईचे कवच बनला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जनहिताचे हे निर्णय आगामी निवडणुकीत महायुतीच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्त करतील, असेही शायना एन. सी. यांनी नमूद केले.
