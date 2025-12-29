बेस्टच्या धडकेत चौघांचा मृत्यू
बेस्टच्या धडकेत चौघांचा मृत्यू
भांडुप रेल्वेस्थानकाजवळ अपघात; नऊ जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : भांडुप येथील आगारातून बस बाहेर काढताना चालकाचा ताबा सुटल्याने झालेल्या अपघातात तीन महिलांसह चौघांचा मृत्यू झाला, तर नऊ जण गंभीर जखमी आहेत. ही घटना सोमवारी रात्री १०च्या सुमारास घडली. या प्रकरणी बसचालकाला ताब्यात घेत पुढील कारवाई सुरू केल्याचे पोलिस उपायुक्त हेमराज राजपूत यांनी सांगितले.
भांडुपचा टेंभीपाडा परिसरात चिंचोळे रस्ते असल्याने या भागात गेली अनेक वर्षे केवळ मिनी बस सुरू होत्या. आधीच अरुंद रस्ते, त्यात अवैध फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे आणखी चिंचोळ्या झालेल्या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू असते. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून भांडुप आगारातून मोठ्या वातानुकूलित बस सुरू करण्यात आल्या. आकाराने मोठ्या असलेल्या या वातानुकूलित बसमुळे रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांना जागा उरत नव्हती. तसेच आगारातून वळण घेतानाही अनेकदा अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. अशाच प्रकारे सोमवारी रात्री भांडुप स्टेशन मार्गावर बस मागे घेत असताना मागे असलेल्या प्रवाशांचा अंदाज न आल्याने बस थेट प्रवाशांना धडकली. आगाराजवळच भांडुप पोलिसांची चौकी असून, अपघात घडल्यानंतर तातडीने पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केल्याचे सहआयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी सांगितले. दरम्यान, गेल्या वर्षी ९ डिसेंबरला कुर्ला परिसरात इलेक्ट्रिक बसवरील नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३७ जण जखमी झाले होते.
