शिवडीत गॅस सिलिंडरचा स्फोट
५ ते ६ घरे खाक; सुदैवाने जीवितहानी टळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.३० : दक्षिण मुंबईतील शिवडी परिसरात मंगळवारी (ता.३०) दुपारी एका चाळीला भीषण आग लागली. शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या या आगीत एकापाठोपाठ एक अशा चार गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. या घटनेत ५ ते ६ घरांचे मोठे नुकसान झाले असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
शिवडी येथील रेतीबंदर रोडवर असलेल्या सरदेकर हॉटेलजवळील गुरुकृपा चाळीत दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली. सुरुवातीला एका घरात शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली आग ‘लेव्हल-१’ घोषित करण्यात आली होती; मात्र, काही वेळातच घरात असलेल्या गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला आणि आगीने भीषण रूप धारण केले. शिवडी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत चार सिलिंडरचे स्फोट झाले असून त्यामुळे ही आग चाळीतील इतर ५ ते ६ घरांमध्ये वेगाने पसरली. आगीची भीषणता लक्षात घेता अग्निशमन दलाने दुपारी साडेतीन वाजता ही आग ‘लेव्हल-२’ची असल्याचे घोषित केले. घटनास्थळी तातडीने ८ अग्निशमन दलाच्या गाड्या, १० पाण्याचे टँकर, २ सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी व १ विभागीय अग्निशमन अधिकारी यांनी घटनास्थळी दाखल होत बचाव कार्य सुरू केले. अग्निशमन दलाचे जवान, पोलिस प्रशासन, पालिका आणि बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून दुपारी साडेचारच्या सुमारास या आगीवर नियंत्रण मिळवले. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील १०८ रुग्णवाहिका देखील तैनात ठेवण्यात आली होती. सुदैवाने, या भीषण अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नसल्याचे पालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने स्पष्ट केले.
