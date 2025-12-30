रुग्णसेवेतून परतताना दोन परिचारिकांचा दुर्दैवी मृत्यू
भांडुप बस अपघाताचा आरोग्य व्यवस्थेला मोठा धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : रुग्णांची सेवा करून घरी परतत असताना भांडुप येथे सोमवारी (ता. २९) रात्री झालेल्या बस अपघातात दोन परिचारिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सायन रुग्णालयातील परिचारिका मानसी गुरव आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालयातील परिचारिका वर्षा सावंत यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे दोन्ही रुग्णालयांतील कर्मचारी आणि सहकाऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, या अपघातात जखमी झालेल्या काही रुग्णांवर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू असून ते अद्याप मानसिक धक्क्यात असल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली आहे.
सायन रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की मानसी गुरव या गेली सुमारे २० वर्षे सायन रुग्णालयात कार्यरत होत्या. त्या वरिष्ठ स्टाफ नर्स होत्या. त्या ‘एनआयसीयू’मध्ये कर्तव्यास होत्या. आपले कर्तव्य पूर्ण करून घरी परतत असताना हा अपघात घडला. तर वर्षा सावंत या यापूर्वी सायन रुग्णालयात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होत्या. त्यांनी सायन रुग्णालयातील एमआयसीयूमध्ये सुमारे दीड वर्षे सेवा दिली होती. एक ते दीड महिन्यांपूर्वी त्या टाटा मेमोरियल रुग्णालयात रुजू झाल्या. दोन्ही परिचारिका मनमिळाऊ स्वभावाच्या आणि कर्तव्यदक्ष असल्याचे सहकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांच्या निधनामुळे रुग्णालयातील कर्मचारी वर्ग व्यथित झाला आहे. या अपघातात शीतल आलवे या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचे पती प्रकाश आलवे यांनी सांगितले, की शीतल या डी-मार्टच्या ऑनलाइन विभागात काम करतात. अपघाताच्या दिवशी त्यांनी कांजुरमार्ग येथे दुसरी शिफ्ट पूर्ण करून भांडुप स्थानकात उतरून बसथांब्यावर बसची वाट पाहत उभ्या असताना अपघात झाला. मला अपघाताच्या सुमारे १५ मिनिटे आधी त्यांचा फोन आला होता व १५ मिनिटांत घरी येत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही वेळातच दुसऱ्या व्यक्तीचा फोन आला आणि त्यांनी घटनेबाबत माहिती दिली.
कारवाईची मागणी
दरम्यान, शीतल यांच्या नातेवाइकांनी अपघातस्थळी मोठी बस पाठवण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या ठिकाणी वळणासाठी पुरेशी जागा नसल्याने मोठ्या बसऐवजी लहान बस चालवाव्यात, तसेच रस्ते आणि फूटपाथ अडवणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
