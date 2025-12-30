भाजप-शिवसनेच्या शिंदे सेनेच्या मातब्बरांचे अर्ज दाखल
भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या मातब्बरांचे अर्ज दाखल
मुंबई, ता. ३० : भाजप आणि शिंदे गट शिवसेनेचे प्रकाश दरेकर, राज सुर्वे, जय कुडाळकर, तेजस्वी घोसाळकर, आदिती खुरसंगे, नवनाथ बन, गणेश खणकर, दीप्ती वायकर पोतनीस आदी मातब्बर उमेदवारांनी आज आपले उमेदवारी अर्ज सादर केले.
बंडखोरी तसेच इतर पक्षांमधील असंतोष टाळण्यासाठी भाजपने आजही आपली अधिकृत यादी प्रसिद्ध केली नाही. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत येत्या शनिवारपर्यंत म्हणजे ३ जानेवारीपर्यंत आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व पक्षांना तडजोड करण्यास वाव आहे. त्या दिवसापर्यंत कमकुवत उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास सांगितले जाऊ शकते. भारतीय जनता पक्षाने यापूर्वीच आपल्या बलवान उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास हिरवा कंदील दिला होता. त्यानुसार पहिल्या दुसऱ्या दिवशीच सगळ्या प्रमुख उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यानुसार पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळण्याची निश्चिती असलेले हे उमेदवार आता आपल्या प्रचाराची रणनीती तयार करण्यात गुंतले असून उद्यापासून त्यांचा प्रचारही सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे. तर ज्यांची उमेदवारी अनिश्चित आहे, त्यांना अंतिम क्षणीच्या तडजोडीनुसार उमेदवारी मागे घेण्यासही सांगितले जाऊ शकते. त्यामुळे असे मित्र पक्षाचे उमेदवार अजूनही मनात धाकधूक ठेवून आहेत. हे असे उमेदवार रविवारपासून प्रचार सुरू करतील, असे सांगितले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.