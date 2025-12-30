''मातोश्री''वर ठाकरे बंधूंचे ''राज''कारण
‘मातोश्री’वर ठाकरे बंधूंचे ‘राज’कारण
दोन तास खलबतं, बंडखोरांना थेट इशारा!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. तब्बल दोन तास चाललेल्या बैठकीत संजय राऊत यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत प्रामुख्याने बंडखोरी मोडीत काढणे आणि प्रचाराची संयुक्त रणनीती आखण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
बंडखोरांविरुद्ध ‘अॅक्शन प्लॅन’
निवडणूक अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर दोन्ही पक्षांत मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाल्याचे समोर आले आहे. या ‘बंडोबां’ना थंड करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी कडक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. जे उमेदवार पक्षादेश मानणार नाहीत त्यांच्यावर तत्काळ हकालपट्टीची कारवाई करणे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची छुपी मदत मिळणार नाही याची काळजी घेणे, याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
प्रचाराचा ‘ठाकरे पॅटर्न’
३ तारखेपासून राज्याच्या प्रचाराचा नारळ फुटणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांच्या सभांचे नियोजन कसे असावे, याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मतदारांमध्ये संभ्रम टाळण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त सभा घेण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. तसेच दोन्ही नेत्यांची एकत्र मुलाखत घडवून आणून विरोधकांचे आव्हान मोडीत काढण्याची रणनीतीही आखली जात आहे.
जाहीरनामा आणि रणनीती
दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे असावेत, विशेषतः मराठी अस्मिता, स्थानिक प्रश्न आणि बेरोजगारी यावर एकमत करण्याबाबत चर्चा झाली. सत्तेत आल्यास एकत्रितपणे कोणते प्रकल्प राबवता येतील, याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वाच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, ‘ठाकरे ब्रँड’ पुन्हा एकदा एकत्र आल्याने विरोधकांच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
