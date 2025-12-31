कोणत्या अधिकारांतर्गत कामास जुंपले?
कोणत्या अधिकाराअंतर्गत कामास जुंपले?
न्यायालयाने मागितले आयुक्तांकडे स्पष्टीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश देणाऱ्या बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या पत्राची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ३०) रात्री तातडीची सुनावणी घेऊन तातडीने आदेशाला स्थगिती दिली. आयुक्तांनी हे आदेश कोणत्या अधिकाराअंतर्गत दिले, असा प्रश्न उपस्थित करून आयुक्तांच्या अधिकारांवर आणि कार्यक्षेत्रावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यासोबतच आयुक्तांना यासंदर्भात स्वत: प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी रात्री मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी विशेष सुनावणी घेतली. तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणूनही काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याबाबत कोणतेही पत्र किंवा सूचना काढण्यापासूनही रोखले. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायाधीश समितीने सप्टेंबर २००८मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, उच्च न्यायालय आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याचे नमूद केल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले. आयुक्तांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश देणारे पत्र २२ डिसेंबरला बजावले होते. त्यावर सूट देण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रशासकीय आदेशाबद्दल माहिती देणारी सूचना पाठवली होती. त्यानंतरही आयुक्तांनी सोमवारी (ता. २९) मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारली. या पत्राची न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आणि विशेष सुनावणीदरम्यान महापालिका आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केले.
५ जानेवारीला सुनावणी
सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणीसाठी उपस्थित होते. आयोग सामान्यतः न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी पत्र पाठवत नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारलाही याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले व ५ जानेवारीला प्रकरणाची सुनावणी ठेवली.
