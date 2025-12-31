मुंबईत अवयवदानात १२ टक्के घट
मुंबईत अवयवदानात १२ टक्के घट
पालिका, शासकीय रुग्णालयांचा सहभाग अल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : मुंबईत २०२५ या वर्षात मरणोत्तर अवयवदान करणाऱ्यांच्या संख्येत १२ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. प्रयत्न करूनही अपेक्षित वाढ न झाल्याने अवयव प्रत्यारोपणासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
अवयव प्रत्यारोपण समिती (झेडटीसीसी)च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये मुंबईत केवळ ५३ जणांनी अवयवदान केले, तर २०२४ मध्ये ही संख्या ६० होती. म्हणजेच एका वर्षात सात अवयवदात्यांची घट झाली आहे. ही घट सुमारे ११.७ टक्के, म्हणजेच जवळपास १२ टक्के इतकी आहे. २०२३ ते २०२४ या कालावधीत अवयवदानात वाढ झाली होती; मात्र २०२५ मध्ये विविध जनजागृती उपक्रम राबवूनही आकडे अपेक्षेप्रमाणे वाढले नाहीत.
झेडटीसीसीचे अध्यक्ष डॉ. एस. के. माथूर यांनी सांगितले, की अवयवदान वाढवण्यासाठी समाजातील व्यापक सहभाग अत्यावश्यक आहे. अवयवदानाबाबत अजूनही अनेक गैरसमज असून, ते दूर करण्यासाठी सातत्याने जनजागृती करणे गरजेचे आहे. विशेषतः तरुण पिढी आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत ही संकल्पना पोहोचविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. डॉ. माथूर यांनी सांगितले, की खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयांचा अवयवदानातील सहभाग अत्यंत कमी आहे. एकूण अवयवदानात शासकीय रुग्णालयांचा वाटा केवळ एक ते दोन टक्के इतकाच आहे, तर खासगी रुग्णालये या क्षेत्रात अधिक सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. शासकीय यंत्रणांनीही खासगी रुग्णालयांप्रमाणे गंभीर आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यास अवयवदानाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जनजागृती गरजेची
शालेय स्तरावरून अवयवदानाविषयी शिक्षण, जनजागृती मोहीम आणि शासकीय रुग्णालयांचा सक्रिय सहभाग वाढविला, तर येत्या काळात ही घसरण थांबविता येईल आणि अधिक रुग्णांचे प्राण वाचविता येतील, अशी अपेक्षाही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
