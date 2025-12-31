सदानंद दाते राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक
सदानंद दाते राज्याचे
नवे पोलिस महासंचालक
रश्मी शुक्लांकडून पदभार स्वीकारणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांची बुधवारी (ता. ३१) राज्याचे पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. गृहविभागाने त्यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, दाते यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. विद्यमान पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला ३ जानेवारीला सेवानिवृत्त होत आहे.
१९९०च्या तुकडीचे आयपीएस अधिकारी असलेले दाते सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) प्रमुखपदाची जबाबदारी होती. केंद्रीय समितीने दोन आठवड्यांपूर्वी कर्तव्यमुक्त केल्याने त्यांच्या महासंचालकपदावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला होता. २६/११ हल्ल्यात कामा रुग्णालयात शिरलेल्या दहशतवादी अजमल कसाब आणि अबू इस्माईल यांना दाते यांनी तब्बल तासभर झुंजवले होते. दाते यांच्या हल्ल्यात इस्माईल जखमी झाला होता. या भीषण हल्ल्यानंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘फोर्स वन’ तुकडीच्या उभारणीत दाते यांचा सिंहाचा वाटा होता.
विविध संकल्पनांचे प्रणेते
सदानंद दाते यांच्या संकल्पनेतून घातपात, दहशतवादी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दहशतवादविरोधी कक्ष आणि समाजमाध्यमांवरील हालचाली टिपण्यासाठी सोशल मीडिया सेल स्थापन करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शक्य असल्याची कल्पना दाते यांनी प्रत्यक्षात आणली. एनआयए प्रमुखपदी नियुक्तीपूर्वी त्यांनी राज्यात दहशतवादविरोधी पथक, मुंबई गुन्हे शाखेचे प्रमुख अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हाताळल्या आहेत.
