‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’ जाहीर
‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’ जाहीर
मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे आवाहन
मुंबई, ता. ३१ : मुंबई महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि धर्म कोणताही असो, मराठी उमेदवारालाच प्राधान्य द्यावे. ज्या मतदारसंघात एकापेक्षा जास्त मराठी उमेदवार आहेत तिथे मराठी शाळा, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राची संस्कृती याला महत्त्व देणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करणारा मराठी माणसाचा ‘महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा’ बुधवारी (ता. ३१) मराठी अभ्यास केंद्राने जाहीर केला.
मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीसाठी कार्यरत विविध संस्था, संघटना, गट व कार्यकर्त्यांच्या दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा मराठीनामा जाहीर करण्यात आला. या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याला पाठिंबा दर्शविला असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. या मराठीनाम्यात मराठी नीट बोलणाऱ्या, निवडणुकीचा प्रचार, प्रसार मराठीतून करणाऱ्या उमेदवारांनाच मते द्यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या शाळांसाठीही यामध्ये मागण्यात करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या अनुदानित व गुणवत्तापूर्ण शाळा चालवणे, मराठी वगळता इतर प्रादेशिक भाषांमधील नवीन शाळा काढू नयेत, मराठी शाळांचे शिक्षण मंडळ बदलताना मराठी शाळेचे माध्यम बदलून इंग्रजी करू नये. केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या शाळा फक्त मराठी माध्यमाच्याच काढाव्यात. या शाळांच्या धोकादायक इमारती पाडल्यास तिथे नवीन मराठी शाळाच बांधावी आदी मागण्याही यामध्ये करण्यात आल्या. सोबत महापालिकेतील किमान ८० टक्के कंत्राटे मराठी भूमिपुत्रांनाच मिळायला हवीत, अशीही मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘मराठीनामा’ ठरविण्यात आला. या बैठकीस मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, शिवराज्य ब्रिगेडचे अमोल जाधवराव, संभाजी ब्रिगेड पक्षाचे अध्यक्ष व संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे संयोजक सुहास राणे, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत आणि अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांच्यासह अनेक मान्यवर, नागरिक आणि संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.