तांत्रिक चुकांमुळे महायुतीचे उमेदवार बाद
तांत्रिक चुकांमुळे महायुतीचे उमेदवार बाद
महायुतीत गोंधळ; एकाच प्रभागात दोन उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : महापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात महायुतीमध्ये प्रचंड गोंधळ आणि समन्वयाचा अभाव पाहायला मिळत आहे. काही प्रभागांमध्ये पक्षाने दोन-दोन उमेदवारांना ‘एबी’ फॉर्म दिल्याने बंडाळीची स्थिती निर्माण झाली. दुसरीकडे तांत्रिक चुकांमुळे दोन महत्त्वाच्या प्रभागांमध्ये महायुतीचे उमेदवार बाद झाले आहेत. या विचित्र परिस्थितीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, महायुतीच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
प्रभाग २०३मध्ये महायुतीचा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. हा प्रभाग शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला आला असला तरी पक्षाने चक्क दोन महिला उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी ६ वाजता विनिता राणे यांना एबी फॉर्म देण्यात आला. त्यांनी तातडीने अर्ज भरला, मात्र काही वेळाने पक्षाने समिता भालेराव यांनाही फॉर्म दिल्याने त्यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दुसरीकडे भाजपच्या स्थानिक वॉर्ड अध्यक्षा साक्षी दरेकर यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही जागा भाजपला मिळायला हवी होती, असा दावा करीत त्यांनी शिंदे गटाच्या उमेदवारांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकांकडे मते मागायला कोणत्या तोंडाने जायचे, असा संतप्त सवाल दरेकर यांनी केला आहे.
कुर्ला विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग १६८ मध्येही असाच सावळागोंधळ पाहायला मिळत आहे. येथे भाजपने आधी आपले निष्ठावान कार्यकर्ते आदित्य पानसे यांना एबी फॉर्म दिला; मात्र नाट्यमय घडामोडीनंतर शिवसेना शिंदे गटात असलेल्या माजी नगरसेविका अनुराधा पेडणेकर यांना भाजपकडून एबी फॉर्म देण्यात आला. आता या दोघांपैकी कोण माघार घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तांत्रिक चुकांमुळे उमेदवार रिंगणाबाहेर
सर्वात मोठा धक्का महायुतीला दक्षिण आणि मध्य मुंबईत बसला आहे. तांत्रिक चुकांमुळे दोन प्रभागांत महायुतीचे उमेदवार रिंगणाबाहेर फेकले गेले आहेत. पक्षाने अधिकृत एबी फॉर्म देऊनही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत न होऊ शकल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ शकला नाही. प्रभाग २११ आणि २१२ येथील उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी निवडणूक कार्यालय गाठले; पण तोपर्यंत अर्ज सादर करण्याची वेळ संपली होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्याने महायुतीवर मोठी नामुष्की ओढवली. या दोन प्रभागांत यंदा मतदारांना ‘कमळ’ किंवा ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हांना मतदान करता येणार नाही. यामुळे या जागांवर महाविकास आघाडी किंवा अपक्ष उमेदवारांचे पारडे जड होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीसमोर मोठे आव्हान
महापालिकेच्या सत्तेसाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची असताना अशा प्रकारच्या चुका महायुतीला महागात पडू शकतात. समन्वयाचा अभाव आणि शेवटच्या मिनिटाला झालेला घोळ यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, आता या जागांवर महायुती अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.