भायखळ्यात दोन प्रभागांत भाजपचे उमेदवार बाद
मुंबई, ता. ३१ : भायखळ्यातील प्रभाग क्रमांक २११ आणि २१२ मध्ये भाजपचे उमेदवार निवडणूक प्रक्रियेतून बाद झाले आहेत. त्यामुळे येथे भाजप वगळून इतर पक्षांमध्ये लढत होईल. प्रभाग क्रमांक २११ मधून भाजपचे शकील अन्सारी, तर प्रभाग क्रमांक २१२ मधून मंदाकिनी खामकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती.
अन्सारी यांचा उमेदवारी अर्ज कागदपत्रांच्या छाननीत बाद झाला, तर खामकर यांना उमेदवारी अर्ज वेळेत सादर करता न आल्याने निवडणुकीतून बाहेर पडावे लागले आहे. प्रभाग क्रमांक २१२ मध्ये भाजपच्या मंदाकिनी खामकर यांना एबी फॉर्म मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे अर्ज सादर करता आला नाही. या प्रभागात ‘अभासे’च्या गीता गवळी, मनसेच्या श्रावणी हळदणकर आणि काँग्रेसच्या नाजिया सिद्दीकी यांच्यात लढत होणार आहे. मागील निवडणुकीत याच प्रभागातून गीता गवळी विजयी झाल्या होत्या.
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक २११ मधून यंदा काँग्रेसकडून खान मोहम्मद वकार अन्सारी, तर समाजवादी पक्षाकडून एजाज अहमद खान निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजपचे शकील अन्सारी यांचा अर्ज छाननीत बाद झाल्याने येथेही भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. मागील निवडणुकीत या प्रभागातून समाजवादी पक्षाचे रईस शेख विजयी झाले होते. ते सध्या आमदार आहेत. भाजपचे दोन्ही उमेदवार बाद झाल्याने भायखळ्यातील या दोन प्रभागांतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
