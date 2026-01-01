चालकांच्या समस्या सोडविल्यास मानसिक स्थिती चांगली राहण्यास मदत होईल : कुसेकर
एसटी महामंडळाचे राज्यव्यापी सुरक्षितता अभियान
समस्या सोडविल्यास मानसिक स्थिती चांगली राहील : कुसेकर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : एसटी चालकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांची मानसिक स्थिती चांगली राहण्यास मदत होईल, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी सांगितले. एसटी महामंडळ सुरक्षितता अभियान उद्घाटन आज मुंबई सेंट्रल येथे करण्यात आले. त्या वेळी कुसेकरांनी संवाद साधला.
गेल्या ७७ वर्षांपासून सुरक्षित प्रवास हेच एसटी महामंडळाचे ब्रीदवाक्य राहिले आहे. प्रवाशांच्या मनात विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी लाल परी आज लाखो कुटुंबांचा आधार आहे. अपघात टाळण्यासाठी चालकांचे नियमित प्रशिक्षण, वैद्यकीय तपासण्या, प्रबोधन शिबिरे आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबविले जातात, असेही कुसेकर म्हणाले.
एसटीला अपघातमुक्त ठेवण्यात चालकांसोबत वाहक आणि यांत्रिकी कर्मचारी यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांचेही नियमित प्रशिक्षण व प्रबोधन केले जाते. अभियानाच्या माध्यमातून यंदाही चालक, वाहक व यांत्रिकी कर्मचारी यांना अपघातविरहित सेवेसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असून, प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित ठेवणे हे आमचे कर्तव्य, असा संकल्प महामंडळाने पुन्हा एकदा केला आहे.
या अभियानाचा शुभारंभ मुंबई सेंट्रल येथे झाला. त्या वेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी गिरीश देशमुख, महाव्यवस्थापक वाहतूक नितीन मैद, महाव्यवस्थापक बांधकाम दिनेश महाजन, महाव्यवस्थापक क. व. औ. सं मोहनदास भरसट, महाव्यवस्थापक यंत्र अभियांत्रिकी प्रमोद जगताप, महाव्यवस्थापक भांडार व खरेदी गिरीश गुरव, महाव्यवस्थापक माहिती व तंत्रज्ञान तुषार चव्हाण तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थितीत होते.
सर्व आगारांत विशेष मोहीम
प्रवास फक्त गंतव्यापर्यंतच नव्हे, तर सुरक्षिततेपर्यंत पोहोचवणारा असावा, या भावनेतून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नववर्षाच्या प्रारंभी राज्यभर सुरक्षितता अभियान सुरू केले आहे. १ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत हे अभियान एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयापासून ते राज्यातील प्रत्येक आगार पातळीवर एकाच वेळी राबविण्यात येणार आहे.
