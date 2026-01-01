तीन कोटी महिलांची कर्करोग तपासणी
तीन कोटी महिलांची कर्करोग तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : राज्यात राबविण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कर्करोग तपासणी व जनजागृती मोहिमेत वर्षभरात दोन कोटी ९२ लाख महिलांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये कर्करोगासह उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि ॲनिमियासारख्या विविध आजारांचे निदान झाले. मोहिमेअंतर्गत कर्करोगाच्या प्राथमिक तपासणीवर विशेष भर देण्यात आला असून स्तन कर्करोगासाठी ८५ लाख ९९ हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधे ४७१ महिलांमध्ये स्तन कर्करोगाचे निदान झाले. तसेच गर्भाशयमुख कर्करोगासाठी ५६ लाख ४९ हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली असून, २४३ महिलांमध्ये गर्भाशयमुख कर्करोगाचे निदान झाले. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या तपासण्यांच्या तुलनेत निदानाचे प्रमाण कमी असले, तरी लवकर तपासणीमुळे कर्करोग सुरुवातीच्या टप्प्यावर सापडत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते.
............
- कर्करोगासोबतच जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचीही मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करण्यात आली. उच्च रक्तदाबासाठी एक कोटी ४९ लाख नागरिकांची तपासणी करण्यात आली, त्यामधून ११ लाख २१ हजार जणांना उच्च रक्तदाबाचे निदान झाले आहे.
- मधुमेहासाठी एक कोटी ३९ लाख तपासण्या करण्यात आल्या असून, पाच लाख ६० हजार नागरिकांमध्ये मधुमेह आढळून आला.
- ॲनिमियासाठी ५८ लाख ७४ हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यामधून सात लाख सात हजार महिलांना ॲनिमियाचे निदान झाले आहे.
...........
आजार तपासलेले रुग्ण - निदान
स्तन कर्करोग - ८५,९९,४७१
गर्भाशयमुख कर्करोग - ५६,४९,२४३
उच्च रक्तदाब - १,४९,००,००० - ११,२१,०००
मधुमेह तपासणी - १,३९,००,००० - ५,६०,०००
ॲनिमिया - ५८,७४,००० - ७,०७,०००
