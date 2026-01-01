दिव्यांगांना प्रमाणपत्रासाठीची वणवण झाली कमी - जिल्हा स्तरावर प्रमाणपत्र सेवेमुळे मदत
दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ
जिल्हा स्तरावर प्रमाणपत्र सेवेमुळे मदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : दिव्यांग नागरिकांना दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी करावी लागणारी वणवण आता थांबणार असून, जिल्हा स्तरावरच ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील ५० बेडपर्यंतच्या सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा सुरू करण्यात आल्याने दिव्यांगबांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय मंडळे किंवा मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. प्रवासाचा खर्च, वेळेची नासाडी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे अनेक दिव्यांग नागरिक प्रमाणपत्र मिळवण्यापासून वंचित राहत होते. आता जिल्हा स्तरावर आणि जवळच्या सरकारी रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने सेवा अधिक सुलभ आणि नागरिकाभिमुख ठरणार आहे.
राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश दिव्यांग नागरिकांना सोपी, जलद आणि विश्वासार्ह सेवा देणे हा आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध झाल्यामुळे विविध शासकीय सहाय्यक योजना, शैक्षणिक सवलती, रोजगाराशी संबंधित लाभ, आरक्षण तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ घेणे दिव्यांग नागरिकांना सुलभ होणार आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये ५० बेडपर्यंत ही सेवा सुरू केल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील दिव्यांग नागरिकांनाही थेट लाभ मिळणार आहे. जिल्हा स्तरावरच तपासणी आणि प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने अनावश्यक प्रवास टळणार असून, प्रशासनावरील ताणही कमी होईल.
- कैलास बाविस्कर, उपसंचालक, आरोग्य विभाग
