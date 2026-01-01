सीएसएमटी येथे नववर्षानिमित्त रक्तदान शिबिर; ७८ जणांचा सहभाग
सीएसएमटी येथे रक्तदान शिबिर
मुंबई, ता. १ : जीवनदाता सामाजिक संस्था, मुंबई यांच्या वतीने आज छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकावर रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. धावपळीच्या मुंबईत वर्षाचा पहिला दिवस असूनही या शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ‘नववर्षाचे स्वागत रक्तदान करून’ ही आगळी सामाजिक संकल्पना यावर्षीही प्रत्यक्षात उतरवण्यात आली. नववर्षाचा दिवस सुट्टी नसतानाही रेल्वे स्थानक परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरात एकूण ७८ रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकी जपली.
या रक्तदान शिबिरात जे.जे. महानगर रक्तपेढीच्या वतीने रक्त संकलन करण्यात आले. जमा करण्यात आलेले रक्त विविध रुग्णालयांतील गरजू रुग्णांसाठी उपयोगात आणले जाणार आहे. रक्ताची सतत भासणारी गरज लक्षात घेता, अशा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित शिबिरांमुळे जनजागृतीसह रक्तसाठा वाढण्यास मदत होत असल्याचे गणेश आमडोसकर यांनी सांगितले.
