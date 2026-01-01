राजकीय पक्षांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन
महापालिकेकडून आठ हजारांहून अधिक कारवाया
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे; मात्र राजकीय पक्षांना त्याचा विसर पडला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून अनधिकृत पोस्टर, बॅनर, झेंड्यांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. महापालिकेकडून १७ दिवसांत आठ हजारांहून अधिक कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
खासगी आणि सरकारी जागांपेक्षा सार्वजनिक मालकीच्या जागांवर पोस्टर, बॅनर आणि होर्डिंग लावणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. खासगी जागांवर जाहिरातबाजीसाठी संबंधित सोसायट्या किंवा आस्थापनांना शुल्क द्यावे लागत असल्याने ‘फुकट’च्या सार्वजनिक किंवा सरकारी जागा बऱ्या, याकडे जाहिरात बहाद्दरांचा कल अधिक दिसून येत आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून सुमारे आठ हजारांपेक्षा अधिक जाहिराती हटवल्या असून, त्यापैकी सर्वाधिक जाहिराती या सार्वजनिक जागेवर असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मुंबईतील सर्व २४ विभागांमध्ये जाहिरातीचे साहित्य हटवण्याचे काम सुरू आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पालिकेने शहराच्या विविध भागांतून २,१०३ पेक्षा जास्त अनधिकृत राजकीय जाहिरात साहित्य हटवले होते. या कारवाईला आणखी वेग देण्यात आला.
कारवाया अशा
सरकारी जागेवर खराब केलेल्या भिंती १७, पोस्टर ११२, बॅनर १७८ अशा एकूण ३०७ कारवाया करण्यात आल्या. सार्वजनिक मालमत्तेत खराब भिंती २७, पोस्टर ९२५, होर्डिंग ६९८, बॅनर ४,८७३ अन्य १,३९० अशा एकूण ७,६५१ कारवाया करण्यात आल्या. खासगी मालमत्तेमध्ये भिंत खराब करणे १४४, पोस्टर ३६, होर्डिंग ६, बॅनर ७७, झेंडे १०५, अन्य ४४२ अशा एकूण ३६८ करण्यात आल्या आहेत. तिन्ही ठिकाणी मिळून आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी ८,३२६ कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
