कूपर रुग्णालयावर जमावाचा हल्ला
मृत महिलेवर उपचार करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : विजेचा धक्का बसलेल्या ३१ वर्षीय महिलेला बुधवारी रात्री १०.३०च्या सुमारास कूपर रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले होते. त्या वेळी अपघात विभागात कर्तव्यावर असणाऱ्या डॉ. शुभम यांनी ती महिला मृत असल्याचे सांगितल्यावर नातेवाईक संतापले. या जमावाने शिवीगाळ करून तोडफोड केल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले.
महिलेवर उपचार करा, असे तिचे नातेवाईक सतत सांगत होते. याच बाचाबाचीतून डॉक्टरांना शिवीगाळ करण्यात आली. बाहेर जमलेल्या जमावाने तोडफोडसुद्धा केली. जमावाने पेव्हर ब्लॉक आणि काही साहित्य फेकून काचा फोडल्या. रुग्णालय प्रशासनाने सहा ते सात जणांविरोधात एफआयआर दाखल केला असून पुढील कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. ‘महिला रुग्णालयात आणत असतानाच मृत झाली होती. ती मृत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यावर डॉक्टरांना शिवीगाळ झाली. तुम्ही रुग्णाला टाळता, वाचवत नाही, असे आरोप करीत धमक्या दिल्या गेल्या. याविषयी एफआयआर झाली आहे. अजूनही सुरक्षा व्यवस्था अपुरी आहे,’ असे अधिष्ठाता डॉ. देवदास शेट्टी यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सुरक्षा बल यांचे जवान रुग्णालयाला सुरक्षेसाठी दिले जाणार होते; पण अजूनही हे जवान तैनात झालेले नाहीत, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
