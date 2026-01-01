सर्वपक्षीय बंडखोरीमुळे विक्रोळीतील लढत चुरशीची
३१ इच्छुकांचे अर्ज सादर, २२ जणांचे अर्ज वैध
मुंबई, ता. १ : यंदाच्या पालिका निवडणुकीत सर्वपक्षीय बंडखोरीमुळे विक्रोळीतील प्रभाग ११९मध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. येथे तब्बल ३१ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी छाननीनंतर बुधवारी (ता. ३१) निवडणूक कार्यालयाने २२ जणांची उमेदवारी वैध ठरवली आहे. या प्रभागातून महायुतीतर्फे शिवसेना शिंदे गटाचे राजेश सोनावळे, ठाकरे बंधूंच्या आघाडीतर्फे मनसेचे विश्वजित ढोलम, निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवार गटातून अजित पवार गटात दाखल झालेल्या माजी नगरसेविका मनीषा रहाटे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्याने प्रभागातील राजकीय वलयात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमधील प्रभागनिहाय मतदानाचा विचार करता विक्रोळीत भाजप आणि शिवसेनेत (शिंदे गट) समान अर्थात प्रत्येकी तीन प्रभागांची वाटणी होणे अपेक्षित होते, असा दावा करीत भाजपचे पदाधिकारी विनोद घोगळे आणि पत्नी श्रुती घोगळे यांनी अपक्ष अर्ज भरला. सोनावळे यांच्या उमेदवारीला विरोध म्हणून शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी संदीप खरात, रहाटे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) अब्दुल अन्सारी, आसिफ सिद्दीकी तर ढोलम यांच्याविरोधात मनसेच्या सुनीता सागडे आणि ठाकरे गटाचे संतोष (बाबू) शिंदे यांनी अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बंडखोरांव्यतिरिक्त या प्रभागात वंचित बहुजन आघाडी, रिपाइं, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, अखिल भारतीय सेना, समाजवादी पक्ष, आप अशा पक्षांच्या उमेदवारांसह सात अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यातील काही उमेदवार शुक्रवारी (ता. २) अर्ज मागे घेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
भाजपमधील बंडखोरी अटळ
प्रभाग ११९ मधील घोगळे दाम्पत्याव्यतिरिक्त ११८, १२० येथेही अनुक्रमे धनश्री प्रकाश बाबर, दिलीप मटकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या बंडखोरांनी वरिष्ठ नेत्यांची मनधरणी झुगारून उमेदवारी कायम ठेवली आहे.
भाजपच्या अस्तित्वासाठी हे पाऊल उचलावे लागले. पक्षाचा आमदार, खासदार नसल्याने विक्रोळीत भाजप बेवारस स्थितीत आहे. ती संधी साधून विरोधक भाजपचे येथील अस्तित्व मिटवण्यासाठी धडपडत आहेत. तसे होऊ नये या उद्देशाने तीन प्रभागांमध्ये अपक्ष लढण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
- विनोद घोगळे, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कामगार संघटना
