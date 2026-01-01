२२१ प्यालाप्रेमी चालकांवर गुन्हा
२२१ प्यालाप्रेमी चालकांवर गुन्हा
वाहतूक नियम मोडणाऱ्या १३,७५२ वाहनांवर कारवाई
मुंबई, ता. १ ः मद्याच्या नशेत नववर्षाचे स्वागत करणाऱ्या प्यालाप्रेमींची झिंग उतरवत पोलिसांनी २२१ गुन्हे नोंदवले. तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १३,७५२ वाहनांना १.३१ कोटींचा दंड ठोठावला.
जनजागृती, धडक कारवाईनंतरही नववर्षाच्या स्वागतादरम्यान दारूच्या नशेत वाहन चालवणाऱ्या अतिउत्साही चालकांना पकडण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी शहरात ३१ डिसेंबरला संध्याकाळपासून विविध ठिकाणी नाकाबंदी लावली होती. त्यात २२१ वाहनचालक दारूच्या नशेत सापडले. त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच विनाहेल्मेट दुचाकी चालवण्यापासून अतिरिक्त प्रवाशांची वाहतूक, अवैध पार्किंग, आसन पट्टा असे वाहतुकीचे विविध नियम मोडणाऱ्या १३,७५२ वाहनांना १.३१ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळा, आपल्या सहकार्यामुळे शहरातील रस्ते, रहदारी अधिक सुरक्षित आणि सहज सुलभ होईल, असे आवाहन मुंबई पोलिसांनी केले आहे.
