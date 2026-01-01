मुंबई पालिकेच्या लढतीचे चित्र शुक्रवारी स्पष्ट होणार
मुंबई पालिकेच्या लढतींचे चित्र शुक्रवारी स्पष्ट होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी दोन हजार ५१६ अर्ज पात्र झाले आहेत, तर १६७ अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. गुरुवारी काही बंडखोरांनी अर्ज माघारी घेऊन आपली तलवार म्यान केली; मात्र त्याचा तपशील अजून उपलब्ध झालेला नाही. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत शुक्रवार (ता. २) सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत आहे. त्यानंतर निवडणुकीच्या रिंगणातील लढती, बंडखोरीचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
३१ डिसेंबरला नामनिर्देशन पत्रांची छाननी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये दोन हजार २३१ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत, तर १६७ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत. गुरुवारी काही बंडखोरांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले; मात्र त्याची आकडेवारी अजून जाहीर झाली नसल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
===
बंडखोरांची मनधरणी
दरम्यान, दोन दिवसांपासून बंडखोरांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सर्वच पक्षांनी सुरू केले आहेत. भाजपने तर प्रत्येक बंडखोराच्या मागे आमदारांची नेमणूक केल्याचे कळते; मात्र यातील काही जण अजून नॉट रिचेबल असल्याचे कळते. शेवटच्या दिवशी काही बंडखोर माघार घेतील, अशी आशा पक्षनेतृत्वाला आहे.
===
अवैध अर्जांची संख्या जास्त असलेले विभाग
एस विभाग -३४
एम पूर्व + एम पश्चिम - २३
आर दक्षिण विभाग - १६
एम पूर्व विभाग - १२
पी पूर्व विभाग - १२
के पश्चिम विभाग - ११
या विभागांत सर्वात कमी अर्ज फेटाळले
एफ उत्तर विभाग - ००
पश्चिम विभाग + के पूर्व - १
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.