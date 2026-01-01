उमेदवारांनी दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे अनिवार्य – गजानन बेल्लाळे
दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे उमेदवारांना अनिवार्य
मुंबई, ता. १ : मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६च्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यापासून दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे बंधनकारक असल्याचे सहाय्यक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांनी सांगितले. निवडणूक खर्चावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभागनिहाय निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथके गठित करण्यात आली असून, या पथकांच्या बैठकीचा आढावा महानगरपालिका मुख्यालयात गुरुवारी (ता. १) घेण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला प्रमुख लेखापाल (वित्त) वैशाली देसाई, वित्तीय सल्लागार श्रीमती चारुलेखा खोत आणि विविध प्रशासकीय विभागांचे लेखाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाचे परीक्षण, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी तसेच संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. खर्च निरीक्षक, लेखा पथके, भरारी आणि व्हिडिओ पाळत पथकांच्या कार्यपद्धतीचाही आढावा घेण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या १५ फेब्रुवारी २०२४च्या आदेशानुसार उमेदवारांनी सर्व निवडणूक खर्च स्वतंत्र बँक खात्यातून करणे आवश्यक आहे. मिळालेल्या निधी, देणग्या आणि स्वनिधीविषयी माहिती नमुना क्रमांक १ व २ मध्ये, तर निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्रासह नमुना क्रमांक ३ मध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे. खर्चाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर उमेदवारास पोहोच नमुना क्रमांक ४ नुसार दिली जाईल. सर्व दस्तऐवज व्यवस्थित जतन करावेत, असेही बेल्लाळे यांनी स्पष्ट केले.
