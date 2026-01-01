वैभव ठाकरचा जामीन फेटाळला
वैभव ठाकरचा जामीन फेटाळला
मुंबई, ता. १ : मुख्यमंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून शहरातील दोन व्यापाऱ्यांना एकूण साडेतीन कोटींचा गंडा घालणाऱ्या वैभव ठाकरचा जामीन अर्ज दंडाधिकारी न्यायालयाने नुकताच फेटाळला.
वैभवचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून, त्यात त्याचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. अद्याप फसवणुकीची रक्कम, दागिने हस्तगत झालेले नाहीत. या टप्प्यावर मोकळे सोडल्यास वैभव तक्रारदार, साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो आणि मुद्देमाल दडवू शकतो, हा पोलिसांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरीत न्या. सुभाष फुले यांनी हे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रथम वर्ग अधिकारी असल्याचे भासवून वैभव, त्याची पत्नीने सराफा व्यावसायिक शैलेश जैन यांना २.८० कोटींना, तर सांताक्रूझ येथील जनरल स्टोअर चालक अल्पेश जैन यांना ७४ लाख रुपयांना फसवले. अल्पेश यांच्या प्रकरणात वैभवने पत्नी प्रियांका आयपीएस अधिकारी असून, मुंबईत उपआयुक्त असल्याचे भासवले होते.
