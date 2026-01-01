बंडोबांच्या गुप्त बैठका, रणनीती रडारवर
बंडखोरांच्या गुप्त बैठका, रणनीती रडारवर
अधिकृत उमेदवारांसह पक्षाचेही लक्ष
मुंबई, ता. १ : उमेदवारी डावलल्याने बंडाचे निशाण फडकवणाऱ्या बंडखोरांच्या प्रत्येक हालचाली, विशेषतः गुप्त बैठकांवर अधिकृत उमेदवारांसह त्या त्या पक्षाने रडारवर घेतल्या आहेत. उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत शुक्रवारी (ता. २) संपणार आहे. तत्पूर्वी प्रत्येक पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अपक्ष रिंगणात उतरू पाहणाऱ्यांचे बंड साम, दाम, दंड, भेदाने थंड करण्याची कवायत सर्वत्र सुरू आहे. हे प्रयत्न काही ठिकाणी यशस्वी होत आहेत, तर काही ठिकाणी झुगारून लावले जात आहेत.
उमेदवारीच्या घोळामुळे सत्तेत असलेल्या भाजप, शिवसेनेसह (शिंदे गट), विरोधकांतील ठाकरे गट, मनसेतूनही बंडखोरी अटळ असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे बंडखोरांमध्ये माजी नगरसेवकांपासून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अधिकृत उमेदवारांऐवजी बंडखोरांना त्या त्या प्रभागातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा छुपा, उघड पाठिंबा आहे.
यंदाच्या लढतीत युती, ठाकरे बंधूंची आघाडी एकमेकांविरोधात रिंगणात असली तरी या चार प्रमुख पक्षांना अनेक प्रभागांत प्रखर लढा देणाऱ्या बंडखोर अपक्ष उमेदवारांमुळे मतांच्या ध्रुवीकरणाची चिंता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या लढतीत प्रत्येक प्रमुख स्पर्धकासोबत अपक्षांच्या प्रत्येक हालचालीवर उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष लक्ष ठेवून आहेत.
