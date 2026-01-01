कूपर रुग्णालयात नातेवाईकांची तोडफोड
कूपर रुग्णालयात नातेवाइकांची तोडफोड
महिलेवर उपचारास विलंब झाल्याचा आरोप
मुंबई, ता. १ ः अंधेरी येथे राहणाऱ्या साबिया शेख (३१) यांना विजेचा झटका बसल्याने त्यांना बुधवारी (ता. ३१) रात्री कूपर रुग्णालयात नेण्यात आले. दरम्यान, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी साबिया यांना तपासून मृत घोषित केले. या वेळी डॉक्टरांनी तपासण्यासाठी विलंब केल्याने साबिया यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत नातेवाइकांनी रुग्णालयात तोडफोड केली. याप्रकरणी जुहू पोलिसांनी सविता यांचे पती हनीफ शेख (३४) आणि त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
अंधेरी पश्चिमेकडील जुनैदनगर येथे साबिया या पती हनीफ आणि कुटुंबीयांसह वास्तव्यास होत्या. बुधवारी (ता. ३१) रात्री ११.३० च्या सुमारास साबिया यांना विजेचा धक्का बसला. या धक्क्यामुळे इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅटच्या खिडकीतून त्या खाली पडल्या आणि गंभीर जखमी झाल्या. पती हनीफ यांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने साबिया यांना तातडीने कूपर रुग्णालयात नेले. येथे कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांनी साबिया यांना तपासून मृत घोषित केले. यामुळे हनीफ आणि इतर नातेवाईक संतापले. त्यांनी रुग्णालयात तोडफोड सुरू केली. हाती मिळेल ती वस्तू अगदी आवारातील पेव्हर ब्लॉक भिरकावून नातेवाइकांनी नासधूस केली. रुग्णालय प्रशासनाने हा प्रकार कळवताच जुहू पोलिस घटनास्थळी पोहोचले.
महिला रुग्णालयात आणत असतानाच मृत झाली होती. ती मृत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगताच नातेवाइकांकडून शिवीगाळ, तोडफोड सुरू झाली. तुम्ही रुग्णाला टाळता, वाचवत नाही, असे आरोप केले गेल्याची माहिती कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. देवदास शेट्टी यांनी दिली.
दरम्यान, कूपर रुग्णालयाने मृत घोषित केल्यानंतर कुटुंबीयांनी साबिया यांना आयुर्वेद रुग्णालयात नेले. तिथेही त्यांना मृत घोषित करण्यात आल्याचे जुहू पोलिसांनी सांगितले. रुग्णालयात तोडफोड करणाऱ्या हनीफ आणि इतरांवर दंगल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, बेकायदा जमाव जमवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालानंतर साबिया यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे जुहू पोलिसांनी स्पष्ट केले.
