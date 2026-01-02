माजी महापौर दत्ता दळवींवर सौदेबाजीचा आरोप
माजी महापौर दत्ता दळवींवर सौदेबाजीचा आरोप
मुंबई, ता. २ : माजी महापौर आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) विभागप्रमुख दत्ता दळवी यांनी उमेदवारीसाठी २५ लाख रुपये मागितले, असा गंभीर आरोप भाजपप्रणीत अखिल भारतीय कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष विनोद घोगळे यांनी शुक्रवारी (ता. २) केला; मात्र दळवी यांनी हा आरोप फेटाळला.
विक्रोळी येथील प्रभाग क्रमांक ११९ मधून घोगळे व त्यांच्या पत्नी भाजपतर्फे निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत; मात्र हा प्रभाग शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्याने या दाम्पत्याने अपक्ष अर्ज भरला आहे. विनोद यांच्या पत्नी व वॉर्ड अध्यक्ष श्रुती बंडखोरीबाबत ठाम आहेत. घोगळे यांच्या आरोपांनुसार ‘गेल्या आठवड्यात दळवी यांनी संपर्क साधून विक्रोळीतील शिंदे गटासाठी कोणते प्रभाग घ्यावेत, कोणते भाजपला सोडावेत, हा निर्णय सर्वस्वी आपल्या हातात आहे. २५ लाख रुपये दिल्यास ११९ प्रभाग आम्ही (शिवसेना) मागणार नाही, तो भाजपला सोडू,’ अशी मागणी दळवी यांनी केली. अन्य प्रभागातही दळवी यांनी सौदेबाजी केल्याचा संशय असल्याचा दावा घोगळे यांनी केला आहे. दरम्यान, ‘हा आरोप बिनबुडाचा असून राजकीय ईर्षेतून करण्यात आला. जागावाटपामध्ये अन्य पक्षांप्रमाणे आम्ही अधिक जागा पारड्यात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला. जागा सोडण्याचा विषयच नव्हता,’ असे दळवी यांनी स्पष्ट केले.
