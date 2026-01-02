उमेदवारांना विजयाचा मंत्र
शिवसेना भवनात आदित्य, अमित यांनी दिले रणनीतीचे धडे
मुंबई, ता. २ : दादर येथील शिवसेना भवन येथे आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी आगामी निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांसमोर संयुक्त प्रेझेंटेशन दिले. तरुण नेतृत्वाच्या या युतीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, मुंबईच्या निवडणुकीत आता मोठी चुरस निर्माण झाली आहे.
या बैठकीत आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी उमेदवारांना ‘व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन’च्या माध्यमातून निवडणुकीच्या रणनीतीचे धडे दिले. यामध्ये प्रामुख्याने विजयाच्या दिशेने नेणाऱ्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. त्यात वॉर्डनिहाय नियोजन, प्रत्येक वॉर्डातील समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांची आकडेवारी मांडण्यात आली. समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून मतदारांपर्यंत कसे पोहोचायचे, याचे तंत्र सांगण्यात आले. तसेच मुंबईतील नवमतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन व्हिजन डॉक्युमेंट सादर करण्यात आले. शिवसेना भवनातील या बैठकीत केवळ राजकीय डावपेचच नव्हे, तर मुंबईच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडाही मांडण्यात आला. आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या काही वर्षांतील प्रकल्पांची माहिती दिली, तर अमित ठाकरे यांनी प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नागरी सुविधांच्या सक्षमीकरणावर जोर दिला. दोन्ही युवा नेत्यांना एकत्र पाहून उपस्थित उमेदवारांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. ‘दोन ठाकरेंनी एकत्रितपणे मार्गदर्शन करणे, हे आमच्यासाठी बळ देणारे आहे,’ अशी प्रतिक्रिया एका उमेदवाराने व्यक्त केली.
आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांचे हे एकत्रित प्रेझेंटेशन भविष्यातील मोठ्या राजकीय समीकरणाची नांदी मानली जात आहे. मुंबई महापालिकेवर पुन्हा एकदा भगवा फडकवण्यासाठी दोन्ही युवा नेत्यांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावल्याचे आजच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
